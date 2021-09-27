Ordu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 16:23
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Baturalp Saraçoğlu'na otelin önünden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş edildi.
Saldırıda yaralanan Saraçoğlu, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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