Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:09
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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