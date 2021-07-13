Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 06:49
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında kendisine ait depoda olan iş yeri sahibi Sezgin Balcı (61), dengesini kaybederek yük asansörü boşluğundan bodrum katına düştü.
Depodaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.