Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 13:26
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali Usta idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada Ali Usta olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobillerdeki 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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