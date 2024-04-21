Emniyetten narkotik köpeği 'Poyraz'a duygusal veda

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-2024 yılları arasında görevde bulunan narkotik dedektör köpeği 'Poyraz'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğünü duyurdu.



7 yaşındaki 'Poyraz'ın haberini duygusal bir video ile paylaşan emniyetin mesajında, "Narkotik dedektör köpeğimiz Poyraz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 17 Nisan günü aramızdan ayrılmıştır" denildi.



"Suç ve suçlularla mücadelemizde göstermiş olduğu üstün başarılar için Poyraz'a teşekkür ederiz... Huzur içinde uyu Poyraz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 'Poyraz'ın bugüne kadar katıldığı 175 operasyonda 565 kilo skunk, 120 kilo esrar, 26 kilo eroin, 3 kilo metamfetamin, 3 kilo bonzai, bin 700 captagon, bin 230 ecstacy ve 8 gram kokainin ele geçirilmesinde fayda sağladığı da belirtildi.