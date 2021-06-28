Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Aslantaş Baraj Gölü'nün Kızyusuflu köyü çevresinde balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 17:31

Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek ölmüş balıklardan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü. Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi. Balık ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

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