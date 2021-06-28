Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 17:31
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek ölmüş balıklardan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü. Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi. Balık ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
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