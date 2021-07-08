Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu.

Osmaniye Haberleri 08.07.2021 - 09:48

Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu

Osmaniye'de Alınan bilgiye göre, Yoğunoluk köyündeki evinden dün ayrılan zihinsel engelli Mustafa T'den (40) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, beraberinde AFAD ve itfaiye ekipleriyle Mustafa T'nin gidebileceği bölgelerde arama yaptı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramada Mustafa T, kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Koçlu köyü Paşaoğlu mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

Mustafa T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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