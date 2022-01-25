Osmaniye'de evinin salonunda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 12:40
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de evinin salonunda plastik kasalarda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiğini belirlediği M.K'nin Kadirli ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, evin salonunda plastik kasalar içerisinde yetiştirilen 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.