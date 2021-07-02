Osmaniye'de park halindeyken hareket ettiği öne sürülen minibüsün altında kalan çocuk öldü

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 07:04
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı,
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Kanal Sokağı'nda park halinde bulunan B.K'ye ait 33 FF 379 plakalı minibüs, kendiliğinden geri hareket etmeye başladı. Bu sırada minibüsün arkasında bulunan B.K'nin torunu 2 yaşındaki Eren K, aracın altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eren K'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.