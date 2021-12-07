Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 11:00
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 321,61 gram eroin, 10,17 gram esrar, 98,62 gram metamfetamin, 20,35 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 50 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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