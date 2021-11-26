Osmaniye'deki orman yangınında evleri zarar gören köylüler yeni yuvalarına kavuştu

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da başlayan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne sıçrayan yangında, ormanlık alanların yanı sıra 4 ev ve 12 ahır zarar görmüştü.



"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen kentte ikametleri zarar gören vatandaşlara yapılmaya başlanan yeni evler, hak sahiplerine teslim edildi.



Karatepe köyünde evi yangında kullanılamaz hale gelen Bilal Torşahin de 2 ayda yapımı tamamlanan evine yerleşti.



Torşahin, AA muhabirine, yangında evinden bir çay kaşığı bile kurtaramadığını söyledi.



Tamamlanan yeni evine kavuştuğu için çok mutluğu olduğunu dile getiren Torşahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.



Torşahin, "Devletimiz bize yanan evimizden daha iyisini, daha modernini, daha sağlamını yaptı. Vatandaşız diye bize sahip çıktılar. 'Ne yaparsanız yapın.' diye başlarından atmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.



Evini havalar soğumadan, 15 gün önce teslim aldığını anlatan Torşahin, "Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi eşyalar, yangından hemen sonra verildi. Diğer eşyalarımızı da sağ olsun hayırseverlerimiz tamamladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Devletimiz çok büyük, vatandaşını açta açıkta koymuyor." diye konuştu.



Fazlı Torşahin de 28 Temmuz'daki yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.



Devletin desteğiyle çok kısa sürede tamamlanan yeni evlerinde oturmaya başladıklarını kaydeden Torşahin, "Çok sevinçliyiz. Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, vekillerimizden muhtarlarımıza kadar hepsinden Allah razı olsun. Yangında her şeyimizi kaybetmiştik. Şimdi yavaş yavaş devletimizin ve hayırseverlerin desteğiyle eşyalarımızı toparlıyoruz. Ama evimize kavuştuk, en önemlisi bu." dedi.



