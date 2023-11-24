Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ile 19 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Rize Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Rize Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Rize