Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ile 19 şarjör ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.