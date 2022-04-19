Rize'de artan ilkel teleferik hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatıldı

Rize Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl genelinde yaş çay sezonunun yaklaşmasıyla arazilerine yük taşımak için ilkel teleferiklerin bakımını yapan vatandaşlar, bazı parçaların eksik olduğunu tespit etti.



Jandarma ekipleri, son 3 ayda 8 üreticinin şikayeti üzerine bölgede çalışma başlattı.



Hırsızlık olaylarına ilişkin bir şüpheli gözaltına alınırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Yetkililer, teleferik motorlarının açık alanlarda bırakılmaması ve yapılan kulübelerin kilitli tutulması konusunda bölge halkını uyardı.





