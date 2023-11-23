Rize'de çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Rize'de merkeze bağlı Taşköprü köyünde, İsmail Kurtuluş'a ait evde, ilk belirlemelere göre Emine Kurtuluş'un (80) odasındaki elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevlerin sardığı odada, hasta olduğu öğrenilen Kurtuluş mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Rize Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Rize Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Rize