Sakarya'da bıçaklı saldırı: 8 kişi daha gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan Erkan A'nın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.



Ekipler, olaya ilişkin H.B. (24), E.G. (35), Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ve Ş.Ç.S'yi (39) gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



NE OLMUŞTU?



Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A'nın (52) öldüğünü belirlemişti.



Erkan A'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan K.A. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, zanlıya kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan H.B'nin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükselmişti.



Şüphelilerden 3'üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2'si ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı.