Samsun'da narkotik uygulaması: 35 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen narkotik uygulamasında, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 TL ele geçirildi.



Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ayrı kişinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yakalandı.



1 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 59 bin 196 TL para cezası uygulandı.