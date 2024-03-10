Samsun'da polis ayakkabının içinde uyuşturucu buldu

Samsun’da polis ekipleri, ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Samsun'da polis ayakkabının içinde uyuşturucu buldu

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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