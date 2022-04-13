Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.



Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.



Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.



Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



