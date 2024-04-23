Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

KURTARMAK İSTERLERKEN AZ DAHA ÖLDÜRÜYORLARDI



Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar araçların etrafını kapattı. Yaralılara müdahale etmekte zorlanan ekipler, sık sık vatandaşları uzaklaşmaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşların yaralıların sıkıştığı aracın üzerine çıkıp zıplaması ise 'pes' dedirtti. Ekiplerin zor şartlar altında çıkartmayı başardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.