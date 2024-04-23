Firari cinayet şüphelisine özel harekat polisleriyle operasyon

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari cinayet şüphelisi Ethem Yetkin, özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari cinayet şüphelisine özel harekat polisleriyle operasyon

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’da firari şüphelisi, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Geçen yıl 3 Nisan günü Viranşehir'e bağlı Azadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda evine giden Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirirken, şüpheli ise kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yapılan çalışmalar kapsamında firari şüphelinin saklandığı adres belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Yaban Mahallesi Yenice Küme Evleri’ne yapılan baskınla Ethem Yetkin, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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