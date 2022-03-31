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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 16:21

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ömer Beyazgül (32) idaresindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı Otogar Kavşağı'nda İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Gönüllü (14), Bahar Beyazgül (29), Irmak Beyazgül (5) ve Mir Fırat Beyazgül (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Irmak Beyazgül, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilden LPG tankını sökerek olası patlamaya karşı uzaklaştırdı.


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