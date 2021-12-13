Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 11:47
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırsal Kuytuca Mahallesi'nde babasının ruhsatlı tabancasıyla oynayan Kübra Kaplan (13), tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı.
Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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