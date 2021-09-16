Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 14:57
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte para kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
"Parada sahtecilik suçunun önlenmesi" kapsamında takibe alınan şüphelilerin aracı Siverek-Şanlıurfa kara yolunda durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 312 adet 100 TL ve 669 adet 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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