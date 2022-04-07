Şanlıurfa'da Suriye uyruklu kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 17:31
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Sırrın Mahallesi 632'nci Sokak'taki üç katlı evin ikinci katında kalan Yasemin el Casım'dan (18) haber alamayan yakınları kadının ikametine gitti.
Casım'ı evde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulan yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı.
İlk incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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