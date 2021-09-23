Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.



Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, 214 gram toz esrar, 941 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



15 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldı.