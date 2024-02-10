Siirt’te PKK propagandasına tutuklama

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılama yapan S.B. ve Y.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.