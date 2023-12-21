Sinop'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Sinop Polisevi'nde kalan üniversite öğrencisi G.Y, hava almak için balkona çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden G.Y, dördüncü kattan toprak zemine düştü.
Yaralanan G.Y, görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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