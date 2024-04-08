Sinop’taki kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı

Sinop-Samsun yolu Yaykıl mevkiinde saat 16.00 saatlerinde meydana geldi. Ö.Ç.’nin kullandığı araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan kaldırıma çarparak demir bariyerlere girdi.

Araç, demir bariyerlerde yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi. Meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan 5 yaşındaki Y.E.Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, F.T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı F.T.Ç.’yi ve Y.E.Ç.’yi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine getirdi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.