Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Haberler - Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 12:45
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından kent merkezinde amaç dışı hizmet verdiği tespit edilen eğlence mekanına Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ekiplerce mekanda yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
Kontrollerin ardından iş yerinde çalışan 2'si yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Uganda uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.
İş yeri sahibine ise idari para cezası uygulandı.
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