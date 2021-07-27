Sinop'ta sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu (Sinop Haberleri)

Sinop'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 09:32

Sinop'ta sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu

Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
Yasal Bilgilendirme

Sinop Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sinop Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA SİNOP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...