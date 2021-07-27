Sinop'ta sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu

Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 09:32
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.
Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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