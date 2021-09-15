Şırnaklı gençlerden, yeni atanan öğretmenlere çikolata ve karanfil

Şırnak Haberleri - Anadolu Ajansı,



Vali Ali Hamza Pehlivan, öğretmenlere okullarında ziyarette bulunan gençleri, daha sonra makamında kabul etti.



Gençlerle beraber olduklarını belirten Pehlivan, gençlerin öğretmenlere çok güzel bir jest yaptığını söyledi.



Şırnak'a 2 bin öğretmenin atandığını kaydeden Pehlivan, eğitimin, kamu hizmetleri içerisinde en temel ve hayati öneme haiz alanların başında geldiğini ifade etti.





Pehlivan, "Şırnak'ımız misafirperverliği ön planda olan, evinin ve gönlünün kapısı herkese açık olan hemşehrilerimizden oluşuyor. Şırnaklı hemşehrilerimiz, kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, misafirperverliğini her zaman yaşatmıştır." dedi.



Öğretmenler mutlu



Kente yeni atanan öğretmen Merve Çomak da Konya'dan geldiğini ve Şırnak'ı çok güzel bulduğunu söyledi.



Şırnaklı insanların sıcakkanlı olduğunu belirten Çomak, "Bir haftadır Şırnak'tayım. Çok çabuk alıştım. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz. Buraya dair olumlu düşüncelerim vardı. Meslektaşlarımın olumlu düşüncelerini okumuştum. Gelince gerçekten haklı olduklarını gördüm." şeklinde konuştu.



Öğretmen Esra Haliloğlu ise Şırnak'ta çok güzel karşılandığını, vatandaşların çok yardımsever olduğunu dile getirdi.



Şırnaklı gençlerden Pınar Dündar, yöresel kıyafetlerle öğretmenleri ziyaret ettiklerini belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



