Şırnak'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı tarafına geçen Hasan Külahçı idaresindeki hafif ticari araç, M.B. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ile Yakup Y, Emre Y. ve Duran Özkan, ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Külahçı ile araçtaki Duran Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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