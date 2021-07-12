Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı (Şırnak Haberleri)

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak Haberleri 12.07.2021 - 14:21

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerleri serbest bırakıldı. 

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