Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:12
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
F.I. (22) yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. (24) idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.
Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazada 4 domuz telef oldu.
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