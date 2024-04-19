Ahıra yıldırım düştü, 30 tavuk ve ördek yangında öldü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ahırda yangın çıktı. Yangında 30 tavuk ve ördek öldü.

Ahıra yıldırım düştü, 30 tavuk ve ördek yangında öldü

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’ta düşen yıldırım ahırı yaktı, tavuk ve ördekler öldü.

Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü.

Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ahıra yıldırım düştü, 30 tavuk ve ördek yangında öldü - 1

Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu.

Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...