Ahıra yıldırım düştü, 30 tavuk ve ördek yangında öldü

Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu.



Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.