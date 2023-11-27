Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 48 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.