Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban hayatını kaybetti

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 17.08.2021 - 09:58
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ö.K. (27) idaresindeki 58 TF 329 plakalı minibüs, Deliilyas beldesi Yeşilyurt Mahallesi Yayla mevkisinde, koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan Afganistan uyruklu çoban M.M'ye (24) çarptı.
M.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 koyun ise telef oldu.
Yaralanan sürücü, Altınyayla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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