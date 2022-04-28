Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 17:42
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Necmettin Doğan (34) idaresindeki 58 HH 117 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunda şarampole devrildi, ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde araçtaki yolculardan Onur Arıkan'ın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile Ahmet Turani (30) ve Akif Arıkan (40) hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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