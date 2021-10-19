Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:18
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Bulvarı'ndaki TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda, İstanbul'dan kent merkezine gelen otomobili durdurdu.
Kontrollerde, otomobildeki 7 Suriye uyruklu yakalandı, araç sürücüsü Suriyeli C.Y. gözaltına alındı.
Ekipler, aynı noktada S.N.B'nin kullandığı başka bir otomobili de durdurdu. Kontrollerde 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücüler C.Y. ile S.N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yabancı uyruklular, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
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