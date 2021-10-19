Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:18

Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Bulvarı'ndaki TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda, İstanbul'dan kent merkezine gelen otomobili durdurdu.

Kontrollerde, otomobildeki 7 Suriye uyruklu yakalandı, araç sürücüsü Suriyeli C.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, aynı noktada S.N.B'nin kullandığı başka bir otomobili de durdurdu. Kontrollerde 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüler C.Y. ile S.N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yabancı uyruklular, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...