Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 14:01
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahalleleri'ndeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 14 gram eroin, 28 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 765 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ü.K, B.Ş.Ü. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.