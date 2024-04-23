Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı

'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde satışı yapılan 7 adres belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINDA 14 GÖZALTI

Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi.

Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun bebeğin içine gizlendiği tespit edildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...