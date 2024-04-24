Çorlu'da eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan H.B. ve M.M. adlı kadınların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Evlerde yapılan aramada çatı ve merdiven altlarında 1 kilo 60 gram eroin, 1568 sentetik hap ve ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, M.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.