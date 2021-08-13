Tekirdağ'ın hafif ticari aracın çarptığı leylek öldü

Tekirdağ Haberleri DHA 13.08.2021 - 13:57
Tekirdağ Haberleri - DHA, Malkara ilçe girişi Deveci Mahallesi yolunda hafif ticari araç, yol kenarında gezinen leyleğe çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, durumu fark eden diğer sürücüler ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri bölgeye gelerek leyleği barınağa götürdü. Barınak yetkililerince tedaviye alınan leylek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerini paylaşan hayvanseverler, durmayıp yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi.
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