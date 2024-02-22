Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915 tarihinde 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen "Sancak devir teslim" töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, kentte kurulan 57. Alay'ın 'de büyük kahramanlıklar gösterdiğini ve savaşın kaderini değiştirerek kazanılmasını sağladığını ifade etti.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 57. Alay sancağının Türk ecdadı yaşadığı sürece yere düşmeyeceğinin altını çizdi.

Yılmaz, 57. Alay'ın unutulmaması adına her yıl etkinlikler düzenlediklerini ve Çanakkale'ye kadar yürüdüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Albayrak arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

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