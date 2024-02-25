TIR'daki zuladan 4 milyon liralık cep telefonu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halinde olan S.C. yönetimindeki TIR'ı şüphe üzerinde durdurdu.



Polis, konteyner yüklü dorseyi didik didik aradı. Polis arama sonucunda dorsedeki kapakları tutan demir duvarların bulunduğu boşluğa özel bir zula tasarlandığı; burada kaçak cep telefonlarının, oluşturulan mekanizmada halat yardımıyla saklandığı belirlendi.



Polis halatı çektiğinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu ele geçirdi.



Gözaltına alınan TIR sürücü S.C., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.