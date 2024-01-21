Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu (Tokat Haberleri)

Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede çalışmalar için hazır bekletiliyor. ​​​​​​​

Kar yağışının etkili olduğu Sivas- kara yolunun Çamlıbel geçidinde yağış sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Tokat Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tokat Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

TOKAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...