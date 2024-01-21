Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede çalışmalar için hazır bekletiliyor.
Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel geçidinde yağış sürüyor.
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