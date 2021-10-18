Tokat'ta aracın çarptığı ayı yavrusu tedaviye alındı

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:10
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında aracın çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusunu görenler jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler tarafından iğneyle uyuşturulan ayı yavrusu, Tokat Belediyesinin hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
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