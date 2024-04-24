Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde öğrencileri bıraktıktan sonra hareket eden Orhan B. yönetimindeki servis minibüsü Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini'ye (3) çarptı.
Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazanın ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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