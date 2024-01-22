Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi (Tokat Haberleri)

Tokat'ta Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı, buzlanan yolda devrildi.

Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi

İbrahim Çelikel idaresindeki 34 AD 8702 plakalı cenaze nakil aracı, Bedirkale mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.

Sürücü İ.Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.

Buzlanan Çamlıbel-Yeşilyurt yolunda birçok kaza meydana geldi.

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