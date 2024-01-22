Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi

İbrahim Çelikel idaresindeki 34 AD 8702 plakalı cenaze nakil aracı, Bedirkale mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.
Sürücü İ.Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.
Buzlanan Çamlıbel-Yeşilyurt yolunda birçok kaza meydana geldi.
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