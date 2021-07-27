Tokat'ta Covid-19 karantinasını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi (Tokat Haberleri)

Tokat'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 11:53

Tokat'ta Covid-19 karantinasını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,

Ekipler, son 7 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 3 kişiyi belirledi.

Tespit edilen kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Yurdu'na yerleştirildi.

Yasal Bilgilendirme

Tokat Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tokat Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA TOKAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...