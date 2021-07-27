Tokat'ta Covid-19 karantinasını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 11:53
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ekipler, son 7 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 3 kişiyi belirledi.
Tespit edilen kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Yurdu'na yerleştirildi.
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